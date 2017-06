Anthem - Auch komplett im Singleplayer spielbar

Anthem soll ähnlich wie auch The Division oder Destiny 2 funktionieren: Das Spiel wird regelmäßig neue Inhalte erhalten und einen starken Fokus auf Multiplayer haben. Trotzdem soll man den Titel auch komplett alleine spielen und beenden können.

Jonathan Warner, Game Director von Anthem, sprach im Youtube-Live Stream zur E3 2017 über das neue Actionspiel von Bioware und gab weitere Informationen preis. Laut Warner will man dafür sorgen, dass jeder den Titel so spielen kann, wie er will. Dabei erwähnte er explizit, dass man Anthem alleine spielen kann. Das bestätigte auch Corey Gaspur, Lead Designer von Anthem, auf Twitter.

Wer also lieber alleine unterwegs ist, muss trotz des Online-Aspektes nicht auf Anthem verzichten. Der Übergang von Solo- zum Koop-Modus soll übrigens nahtlos ablaufen. Anthem erscheint im Laufe des nächsten Jahres.

