Apple iPhone - Akku-Probleme sollten wohl geheim bleiben

Wie die Nachrichtenagentur Reuters meldet, gibt Apple nun zwar den Nutzern von iPhones durch das neueste Update von iOS Informationen zum Zustand des Akkus, doch in den Jahren zuvor hatte Apple versucht, genau diese Details vor den Nutzern zu verbergen.

Kyle Wiens, der CEO der Reparatur-Experten von iFixit, wirft Apple vor, so getan zu haben, als werde ein Akku nicht schwächer, obwohl das immer der Fall sei. Stattdessen sei der Takt der älteren iPhones gesenkt worden und viele Kunden hätten daher ein neues iPhone statt einem neuen Akku gekauft. »Apple hat durch diese Täuschung Milliarden an Dollar verdient«, so Wiens.

Einschränkungen für Akku-Analyse-Apps

Praktisch gleichzeitig mit der heimlichen Einführung der Taktdrosselung hatte Apple verhindert, dass Apps Zugriff auf die Information der bereits durchgeführten Ladezyklen des Akkus erhalten. Schon zuvor hatte Apple alle Apps, die die Gesundheit des Akkus analysieren wollen, »aus Sicherheitsgründen« untersagt. Manche Apps hatten zwar trotzdem Möglichkeiten gefunden, beispielsweise die Ladekapazität herauszufinden, die ebenfalls ein Ende der Lebenszeit des Akkus anzeigt.

Doch wie der Entwickler Rogerio Hirooka von Lirum Labs gegenüber Reuters berichtet, habe Apple erst im Dezember 2017 dann einen ganz normalen Bugfix und die eigentliche App abgelehnt – kurz bevor die Taktdrosselungen bekannt wurden. Als Begründung für die Ablehnung der App nannte Apple »potentiell falsch diagnostische Funktionen«, die die »Kunden in die Irre führen oder verwirren« könnten.

Akku-Austausch erschwert

Apple wollte gegenüber Reuters zu diesem Thema keine Stellung beziehen. Für die anstehenden Sammelklagen dürften solche Berichte von Entwicklern aber von großer Bedeutung sein. Kritiker verweisen auch darauf, dass Apple den Akku-Austausch für Nutzer erschwert und gleichzeitig Lobbyarbeit gegen das »Recht auf Reparatur« in den USA betrieben habe, da sonst Ersatzteile an unabhängige Reparaturunternehmen geliefert werden müssten.