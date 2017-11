Apple iPhone X Plus - Drei Versionen für 2018 erwartet

Das iPhone X mit seiner markanten Aussparung an der Oberseite des Bildschirms wird auf absehbare Zeit auch das Design kommender Apple-Smartphones bestimmen. Die in der Display-Aussparung enthaltene Face-ID-Kamera soll ebenfalls ein Feature neuer iPhones sein.

Das behauptet zumindest der bekannte Analyst und Apple-Experte Ming-Chi Kuo von KGI Securities. Kuo hatte auch beim iPhone X viele Details wie das Design, das Display und viele Features dank guter Kontakte korrekt vorhergesagt.

Drei Modelle, eines ohne OLED

Laut Kuo wird Apple nächstes Jahr gleich drei neue iPhone-X-Versionen vorstellen. Das Top-Modell, das MacRumors iPhone X Plus nennt, soll gleich 6,5 Zoll groß sein, mit einer Pixel-Dichte von 480 bis 500 PPI für den OLED-Bildschirm. Auch ein neue Modell mit 5,8 Zoll soll ein OLED-Display nutzen, bei dem immerhin 458 PPI erreicht werden.

Die Auflösung dürfte also bei den 1.125 x 2.436 Pixel des aktuellen iPhone X bleiben. Um auch ein günstigeres Modell anbieten zu können, plant Apple laut Kuo aber auch ein weiteres iPhone X, das beim Bildschirm auf die LCD-Technik setzt. Die Pixeldichte wird mit 320 bis 330 PPI deutlich geringer ausfallen und auch weitere Hardware-Spezifikationen sollen schwächer ausfallen als bei den beiden anderen Modellen.

Geringerer Preis zum Einstieg in Face ID

So will Apple das neue Design des iPhone X und die 3D-Tiefenkamera mit einem geringeren Preis von 649 bis 749 US-Dollar verbinden. Zu den Preisen der beiden anderen Modelle gibt es keine Angaben, es ist aber davon auszugehen, dass gerade das iPhone X Plus mit 6,5-Zoll-Display noch einmal einen deutlichen Preisanstieg um Vergleich zum aktuellen iPhone X mit sich bringen wird.

Kuo erwartet bei den drei neuen Modellen für 2018 keinerlei Verzögerungen, da die Zulieferer bis dahin die Probleme gelöst haben dürften, die bei der bisherigen Produktion aufgetreten waren.