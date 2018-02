Künstliche Intelligenz wird in den nächsten Jahren immer mehr Bereiche des menschlichen Lebens beeinflussen – da sind sich Experten sicher. Während einige dem Vormarsch der KI mit Skepsis entgegen blicken, bleibt Microsoft-Gründer Bill Gates optimistisch: Seiner Meinung nach verhilft die gesteigerte Produktivität durch den Einsatz von KI den Menschen zu mehr Freizeit und Urlaub.

In einerm Interview mit Fox Business Network im Rahmen des Weltwirtschaftsforums in Davos zeigte sich Gates optimistisch. Seiner Ansicht nach könnte der Einsatz künstlicher Intelligenz im Arbeitssektor die weltweite Wirtschaft beleben.

Durch intelligente Software sei es möglich, Umgebungen besser zu überwachen und dadurch Kosten zu senken und die Produktivität zu steigern. Als Beispiel nennt Gates unter anderem Verstöße gegen Sicherheitsvorschriften. Auf die Frage, ob die Verbreitung von KI nicht dazu führe, dass es zu erhöhter Arbeitslosigkeit komme, sagte Gates:

"Urlaub wird ab einem bestimmten Punkt länger dauern. [Mithilfe von KI können] wir tatsächlich doppelt so viel produzieren wie heutzutage, mit weniger Arbeit. Es ist nicht der Zweck der Menschheit, einfach nur hinter einer Kasse zu sitzen und Dinge zu verkaufen. Mehr freie Zeit ist nichts Schreckliches. [...] Es wird Herausforderungen geben, weil die Rate der Veränderung in den nächsten 20 Jahren schneller sein wird als vorher. Aber das ist ein Problem, bei dem wir alles herstellen können und dann die Leute umlenken, zum Beispiel in Richtung der Altenpflege [...]. Man hat dafür dann die Ressourcen, weil man soviel produktiver sein wird."