Die Spielwelt in Assassin's Creed: Origins ist bevölkert von unterschiedlichen Charakteren, Tieren und beeindruckenden Monumenten der Antike. Wie es sich für ein kulturelles Zentrum gehört, dürfen natürlich auch zahllose Statuen nicht fehlen, die das Stadtbild durchziehen. Ab und zu sind diese Statuen auch mal freizügiger gestaltet und verzichten auf die übliche Kleidungsnorm.

Im vor wenigen Tagen veröffentlichten Entdeckungsmodus hat Ubisoft die Adams- und Evas-Kostüme allerdings wieder etwas züchtiger gestaltet. Und mit »etwas« sind Muscheln gemeint. Statt unbedeckten Geschlechtsteilen wurden den Statuen Muscheln auf die sensibelsten Stellen geklebt.

Plus-Report: Sex in Spielen - Vom Einhorn-Sex zum Quicktime-Quickie

Zensur hat pädagogische Gründe

Gegenüber Polygon erklärten die Entwickler wie es zu dieser kuriosen Entscheidung gekommen ist. Der Entdeckungsmodus ist für alle Altersklassen gedacht und soll somit auch junge Geschichtsinteressierte und Schüler ansprechen.

"Die Discovery-Tour wurde entwickelt, um der größtmöglichen Anzahl von Menschen aus verschiedenen Alters- und Kulturkreisen die Möglichkeit zu bieten, die lange verlorene Welt des alten Ägyptens zu besuchen und mehr über seine Geschichte zu erfahren. Wir haben Hand in Hand mit Pädagogen und akademischen Einrichtungen gearbeitet, um die Inhalte für jedes Publikum, einschließlich jüngerer Studenten, anzupassen und kulturelle Empfindlichkeiten zu berücksichtigen, die von Land zu Land unterschiedlich sein können."

Damit die virtuelle Geschichtsstunde auch in Schulen gezeigt werden kann, hat Ubisoft und ihr Historienteam als Vorsichtsmaßnahme beschlossen, sensible Darstellungen wie Nacktheit zu zensieren. Im Moment sind keine weiteren Änderungen im Vergleich zum Hauptspiel bekannt. Wie USgamer herausfand, war Ubisoft aber auch nicht wirklich konsequent. Gemälde, die nackte Menschen porträtieren, sind nämlich immer noch in der Spielwelt zu finden.

Die Discovery Tour ist für Käufer von Assassin's Creed: Origins gratis. Für 19,99 Euro kann der pädagogische Modus mit 75 Touren durch das ptolemäische Ägypten auch einzeln erstanden werden.