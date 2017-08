Assassin's Creed: Origins - Zweiter Hauptcharakter enthüllt, auch Kriegerin Aya wird spielbar sein

Im Gespräch mit GameInformer hat Game Director Ashraf Ismail nun bestätigt, dass in Assassin's Creed: Origins auch die Kriegerin Aya spielbar sein wird und wir uns damit nicht nur an den Fersen von Titelheld Bayek klemmen müssen.

Dennoch wird das neueste Assassin's Creed-Spiel vorwiegend die Geschichte von Bayek erzählen und Aya vielmehr zum weiblichen Sidekick machen - ein gleichberechtigtes Verhältnis wie beispielsweise bei Assassin's Creed: Syndicate zwischen einem männlichen und weiblichen Assassinen in der Hauptrolle ist wohl nicht in Sicht. Der Vergleich mitCiri in The Witcher 3: Wild Hunt wäre also passender.

Dabei ist Aya in dieser Spielwelt eine durchaus wichtige Person, wie wir bereits wissen: Sie hat eigene Motivationen, eigene Assassinen-Fähigkeiten und eigene Ideale, während ihre Rolle als Ehefrau von Bayek erfreulicherweise keine charakterprägende oder identitätsstiftende Eigenschaft von ihr zu sein scheint.

Assassin's Creed: Origins erscheint am 27. Oktober 2017 für PC, Xbox One und PS4.

