Anuman Interactive hat mit Markeninhaber Les Editions Albert Rene einen Deal für die Umsetzung mehrerer Asterix-Spiele abgeschlossen. Der erste Titel soll bereits im vierten Quartal 2018 unter dem Microids-Label erscheinen.

Wie Anuman Interactive erklärt, sei das Team hocherfreut, an der prestigeträchtigen Lizenz zu arbeiten. "Wir freuen uns darauf, die Spieler in die Rollen der kultigen und generationenübergreifenden Helden schlüpfen zu lassen", so Alain Milly, Vice-President of Publishing bei Anuman Interactive.

Anumans Publishing-Arms Microids ist bekannt für die Spiele Syberia, Syberia 2 und Syberia 3 sowie Moto Racer 4 und den Lizenz-Fun-Racer Garfield Kart, der jedoch auf dem iPhone bisher kein Update auf iOS 11 erhalten hat und somit auf dem aktuellen Betriebssystem des iPhones nicht mehr gespielt werden kann.

Asterix hat in Sachen Spieleumsetzungen eine lange Durststrecke hinter sich. Der aktuellste Ableger ist Asterix & Friends von Bandai Namco und Sproing, welches als Browserspiel und für Smartphones erhältlich ist.