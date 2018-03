Battlefield 1 - Alle DLCs derzeit kostenlos spielen

Im Rahmen einer Premium-Trials-Aktion sind alle Erweiterungen von Battlefield 1 ab sofort kostenlos spielbar. Das Angebot gilt für alle Besitzer von Battlefield 1 und läuft bis zum 12. März.

Somit können Battlefield-1-Spieler, die mit dem Gedanken spielen, einen Premium-Pass zu kaufen, gratis in alle neuen Inhalte reinschnuppern. Die Aktion umfasst die DLCs Apocalypse, Turning Tides, In the Name of the Tsar und They Shall Not Pass. Beim anschließenden Kauf des Premium-Passes könnt ihr den erspielten Fortschritt übrigens mitnehmen.

UPDATE: #BF1 Premium Trials is now active until March 12! ?



Try out all expansion packs (Apocalypse, Turning Tides, In the Name of the Tsar and They Shall Not Pass) for free* ?

Any progress achieved in the trial will transfer to main game only upon purchase of Premium Pass ? pic.twitter.com/L13JtB5eoD