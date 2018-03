Beyond Skyrim ist eine Modifikation von The Elder Scrolls 5: Skyrim, welche es sich zum Ziel gesetzt hat, den kompletten Kontintent Tamriel in ein grafisch hübscheres Gewand zu kleiden. Der neue Teaser, den das Team gerade auf YouTube veröffentlicht hat, gibt einen Vorgeschmack auf das neu gestaltete Morrowind.

Bereits jetzt steckt viel Arbeit in der Mod, denn die Fan-Entwickler haben bereits einen Teil von Cyrodiil und 24.000 Zeilen englischer Synchronisation in das Spiel eingebaut.

Morrowind ist, zur Zeit in der Skyrim spielt, durch Naturkatastrophen und die Invasion der Argonier weitgehend zerstört. Die Entwickler versprechen, dass sich der Spieler in dieser Umgebung in der komplizierten Politik der verschwörerischen Dunmer-Elfen verlieren und das seltsame und schöne Leben erkunden kann, welches im Osten beheimatet ist. Auch die geheimen Geschichten, die unter der Asche vergraben liegen, werden auf ihre Enthüllung warten, so die Entwickler.

Bis die Mod aber fertig ist und die große Erkundung starten kann, wird noch einige Zeit vergehen. Die bereits veröffentlichte Modifizierung, Beyond Skyrim: Bruma, lässt jedoch auf ein qualitativ gutes Erlebnis hoffen. Sie erschien im Juli 2017 und wurde von der Community weitgehend positiv aufgenommen.

Wer sich zutraut, beim Projekt mitzuhelfen, der soll sich übrigens beim Team über folgenden Bewerbungslink melden: Bewerbungsformular für Beyond Skyrim.