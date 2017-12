Bitcoin - Kurs der Kryptowährung fällt vor Weihnachten massiv ab

Bitcoins waren in den letzten Wochen eine großartige Möglichkeit viel Geld in kurzer Zeit zu machen, doch nun stürzt der Kurs rapide ab. Bei Gewinnen und Verlusten sollte nicht vergessen werden, dass sie in der Steuererklärung auftauchen müssen.