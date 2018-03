Am 19. März mussten Dutzende Schulen in Großbritannien geschlossen werden, weil knapp 400 Einrichtungen Bombendrohungen erhielten.

Laut BBC war der Schuldige schnell ausgemacht: Die Anschlagsmeldungen wurden im Namen von VeltPvP verschickt - einer Minecraft-Server-Organisation. Allerdings fängt die Geschichte damit erst an.

Laut Sky News handelte es sich bei dem VeltPvP-Alias nämlich um den Spoof-Account frustrierter Minecraft-Spieler, die den Ruf des PvP-Servers durch die Aktion ruinieren wollten. Zumindest VeltPVP stützt diese Geschichte und distanziert sich öffentlich in jeder Hinsicht von den Vorfällen:

We have nothing to do with the bomb threats that were sent out to the 400+ UK schools.



We've been being harassed by a group of cyber criminals that are trying to harass us in anyway possible.



We're extremely sorry for anyone who had to deal with this, but just know it's fake.