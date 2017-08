Call of Duty: WW2 - PC-Beta kommt definitiv noch

Dass Call of Duty: WW2 eine Beta bekommt, ist bekannt, eindeutig war sie bislang aber nur für PS4 und Xbox One bestätigt. Nun hat Sledgehammer Studio Head Michael Condrey nochmal die Zweifel aus dem Weg geräumt und klargestellt: Der PC bekommt auch eine Beta.

Einen offiziellen Termin Closed Beta auf dem PC gibt es aber weiterhin nicht. Sie findet irgendwann nach der Konsolen-Beta Anfang September statt.

Sozialer Knotenpunkt: Trailer stellt das Multiplayer-HQ vor

Teilnehmen an der Multiplayer-Beta dürfen alle, die CoD: WW2 vorbestellt haben oder anderweitig an Beta-Codes gekommen sind. Für PS4-Spieler startet der Test am 25. August um 19 Uhr und endet am 28. August um dieselbe Zeit. Xbox-One-Spieler sind eine Woche später vom 1. September bis zum 4. September, jeweils 19 Uhr, dran. Teilnehmer erhalten zu dem ein "Private Beta Combat Pack".

WW2 soll am 3. November für PC, PS4 und Xbox One veröffentlicht werden. Alle Infos zur PS4-Beta gibt es bei den Kollegen von der GamePro.

Call of Duty: WW2 - Screenshots ansehen