Gute Nachrichten werden leider viel zu häufig von schlechten begleitet. Aber bleiben wir im ersten Moment mal positiv: Chrono Trigger, eines der besten JRPGs aller Zeiten, ist überraschend auf Steam aufgeschlagen. Für 15 Euro kann man den Square-Klassiker, der 1995 seinen kometenhaften Aufstieg auf dem SNES feierte, nun auch auf heimischen Rechnern genießen.

Der Haken an der Sache: Den ersten 160 Reviews zufolge scheint der Port ziemlich missraten zu sein. Nur 35 Prozent der Kommentatoren geben sich positiv, doch selbst hier findet man die gleichen Kritikpunkte wie bei den Verrissen: Chrono Trigger sei auf dem PC ein halbgarer Port der Mobile-Variante, das Interface komme einer Katastrophe gleich, Schriftgrößen, Grafikfilter und eine verkorkste Steuerung machen das Spielen zur Tortur.

Square setzt mit dem PC-Release von Chrono Trigger einen mittlerweile langjährigen Trend fort, die eigenen JRPG-Klassiker erst via Android und iOS und anschließend über Steam zu veröffentlichen. Bei Spielen wie Final Fantasy 3, 4 und 9 hat das auch prima geklappt, anderen Portierungen wie Final Fantasy 5 oder Chrono Trigger fehlt aber die nötige Optimierung. Die mobile Alternative scheint da deutlich gelungener.

Am Ende muss man selbst entscheiden, wie duldsam man gegenüber ungünstigen technischen Rahmenbedingungen sein kann: Denn rein spielerisch ist Chrono Trigger auch nach 23 Jahren noch ein Brett.

Since this crazy Tweet Thread is still going around, let's talk a little about how baffling the visuals are. Everyone's saying "ugh what a gross shader", but that's the thing -- it's multiple gross shaders.



On the left, a Higan-Emulated and scaled screenshot. On the Right, PC. pic.twitter.com/UDDoDpSwEr