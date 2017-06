Crackdown 3 - Release-Datum und erstes Gameplay mit Terry Crews

Terry Crews versucht seit länger Zeit Blizzard davon zu überzeugen, Ironfist in Overwatch mimen zu dürfen. Nun hat der Schauspieler und ehemaliger American-Football-Profi es vorher auf die Xbox geschafft: Im neuen Spiel der Microsoft Studios Crackdown 3 übernimmt Crews die Rolle des Protagonisten Commander Jaxon.

Der dritte Teil der Action-Serie wird außerdem erstmals in einer frischen Celshading-Optik präsentiert, was dem Titel einen starken Comic-Look gibt, der im oben eingebunden Trailer durch die typische Bild-Aufteilung in mehrere »Comic-Panels« betont wird.

Entgegen der bisherigen Ankündigungen zum Spiel auf vergangenen E3-Präsentation verlor Microsoft kein Wort über irgendwelche »Cloud-Dienste«, die sich um die Berechnung der Zerstörung der Welt kümmern sollen - diese war auch nicht wirklich im gezeigten Gameplay-Material zu sehen. Wir sind gespannt, ob die Macher dazu nach der Öffnung der Messetore mehr Details zur Technik des Spiels preisgeben werden.

Das Spiel erscheint am 1. November 2017 exklusiv für Xbox One und Windows-PCs.

