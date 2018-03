Dass das erste Dark Souls ein Spiel der Schmerzen ist, muss man wohl niemandem mehr erzählen. Wo in der Spielwelt allerdings am meisten gelitten wurde, zeigt die kuriose Karte des Twitter-Nutzers DriftItem. Mit einem eigens geschriebenen Game Client konnte er die Todesdaten von insgesamt 12.000 Blutflecken auslesen.

Zur Einordnung: Die Blutflecken markieren in Dark Souls den Tod eines Spielers und zeigen die letzten Sekunden vor dessen Ableben. Mit diesen Daten fertigte DriftItem eine Art »Heat Map« vom Großteil der Spielwelt an, die in leuchtendem Orange visualisiert, wo die meisten Spieler den Löffel abgegeben haben.

I made a visualization of ~20000 DS1 bloodstain & soapstone message locations. It's quite interesting to see where people struggle the most. #DarkSouls pic.twitter.com/hoHanF0yIt