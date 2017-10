Das Ende von Toys to Life - Lego Dimensions endgültig eingestellt

Warner Bros. Entertainment, The Lego Group und TT Games haben auf Twitter kürzlich bekannt gegeben, dass Lego Dimensions keine neuen Inhalte oder Erweiterungen mehr bekommt. Eigentlich waren Updates bis 2018 geplant. So sollten noch Sets zu Marken wie Mincraft, Doctor Who und The Flash kommen - dieser Plan wurde jetzt wohl eingestampft.

From building and rebuilding to the most bricktacular mash-ups, the Multiverse would be nothing without our amazing community. Thank you. pic.twitter.com/NEDbBXqjyZ