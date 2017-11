Nvidias Geforce GTX 1080 auch eineinhalb Jahre nach Release zu den schnellsten Grafikkarten für Spieler und einige Modelle sind ab etwa 500 Euro erhältlich. Auch wenn sich die GTX 1080 als High-End-Karte an eine im Vergleich eher kleinere Käuferschicht wendet, scheint das Interesse an der zweitschnellsten GTX-Karte (nach der GTX 1080 Ti) immer noch sehr groß zu sein.

Zwar hat AMD mit der Vega 64 in Sachen Leistung einen ebenbürtigen Konkurrenten präsentiert, die Karte ist aber auch noch viele Wochen nach der Veröffentlichung nur im lauten Referenzdesign verfügbar, verbraucht zudem deutlich mehr Strom und kostet mindestens 550 Euro.

Diese Punkte spielen den GTX-1080-Modellen dank leiser Kühlsysteme und sehr guter Energieeffizienz – und einem Performance-Sprung von rund 60 Prozent gegenüber der GTX-900-Generation – bestens in die Karten, denn sie sind in ihrem Preisbereich praktisch konkurrenzlos.



Info

Die erste GTX 1080 wurde am 27. Mai 2016 vorgestellt, entsprechend basieren die Benchmarks der einzelnen Karten dieser Kaufberatung zum größten Teil noch auf unserem alten GPU-Testsystem. In der Zwischenzeit haben wir aber unser Testsystem modernisiert und damit zwei weitere GTX-1080-Modelle getestet.



Da die GTX 1080 bis zur Vorstellung einer neuen GPU-Generation seitens Nvidia aktuell bleibt und auch weiterhin schnell genug für hohe Auflösungen und maximale Details ist, haben wir die Kaufberatung erneuert. Aufgrund der unterschiedlichen Testsysteme, Spiele-Benchmarks und den variierenden Messmethoden für die Lautstärke, bilden wir auf den letzten beiden Seiten die Ergebnisse beider Testsysteme ab.



Da wir die Testmuster in aller Regel wieder an die Hersteller zurückschicken müssen, haben wir leider nicht die Möglichkeit, alle hier vorgestellten 1080-Modelle erneut mit dem aktualisierten Testsystem zu benchmarken – die Ergebnisse von altem und neuem Testsystem unterscheiden sich aber nicht signifikant und sind unserer Meinung nach vergleichbar genug für eine Kaufentscheidung.

Dennoch sollte der Kauf einer so teuren Grafikkarte wohl überlegt sein. Zuerst einmal sollte man klären, ob man derart viel 3D-Leistung überhaupt ausnutzen kann. Denn auch wenn ihr die neuesten Titel in maximalen Details spielen möchtet, ist dafür keine GTX 1080 nötig, solange nur ein Full-HD-Monitor mit 60 Hertz auf dem Tisch steht. In diesem Fall reicht eine leistungsstarke, aber etwas günstigere Karte wie die GTX 1070, GTX 1060 oder auch die Radeon RX 580.

Für 144 Hz oder 2560x1440 (WQHD) und 3840x2160 Bildpunkte (4K/UHD) braucht es deutlich mehr Leistung, um auf gleich hoher Detailstufe flüssige fps-Werte zu erreichen. Hier kann sich der Griff zur GTX 1080 lohnen. Bleibt noch die Frage nach dem genauen Herstellermodell. Hier habt ihr die Wahl zwischen der von Nvidia gefertigten Founders Edition und angepassten Custom Designs der AIB-Partner (Add-in-Board) wie Asus, Inno3D, MSI und Co.

Asus GTX 1080 ROG Strix Inno3D GTX 1080 iChill X3 MSI GTX 1080 Gaming X 8G Nvidia GTX 1080 FE Grafikchip GP104-400 Chiptakt (Basis/Boost) 1.784 / 1.936 MHz (OC-Mode) 1.759 / 1.898 MHz 1.708 / 1.847 MHz (OC-Mode) 1.607 / 1.733 MHz Shader / TMUs / ROPs 2.560 / 160 / 64 Fertigungsprozess 16 nm FinFET Videospeicher 8,0 GByte GDDR5X Speichertakt (effektiv) 10,0 GHz 10,4 GHz 10,1 GHz 10,0 GHz Speicherinterface 256 Bit Speicherbandbreite 320 GByte/s 332,8 GByte/s 323,2 GByte/s 320 GByte/s TDP 180 Watt 230 Watt 180 Watt 180 Watt Preis 580 Euro 540 Euro 560 Euro 600 Euro

