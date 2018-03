Die neue GameStar ab dem 21.03. im Handel - Die neue Aufbauspiel-Diktatur

Titelstory

Tropico 6

Tropico kehrt zurück! Mit neuem Entwickler, alten Tugenden und verflixt spannenden neuen Ideen. Wir haben weltexklusiv die Alpha von Tropico 6 gespielt und verraten in unserer Titelstory, warum selbst Anno den Aufbauspiel-Diktator fürchten muss.

Gratis-Vollversion

Galactic Civilizations 3

Galactic Civilizations 3 ist ein Weltraum-Strategiespiel vom Entwickler Stardock Entertainment. Wie schon bei den Vorgängern steht das 4X-Prinzip (Explore, Expand, Exploit, Exterminate) im Vordergrund. Neben einer Singleplayer-Kampagne gibt es auch einen onlinefähigen Multiplayer-Part, die Karten bestehen diesmal aus Hexfeldern. Mit dem Editor könnt ihr außerdem selbst Raumschiffe entwerfen.

Noch mehr Highlights im neuen Heft

Pizza Connection 3

Burger-Pizza, Schoko-Pizza, vegane Pizza: In den letzten Jahren hat sich der Fladen-Klassiker immer mehr gewandelt. Doch Pizza Connection 3 macht so modernes Zeug nicht mit - und entpuppt sich in unserem exklusiven Vorabtest als Vertreter alter Kochschule.

Rust

Rust lässt Spieler neben einer postapokalyptischen Umgebung auch die Abgründe menschlicher Interaktion erkunden und sorgt im PvP für einen konstant hohen Spannungspegel. Nach über vier Jahren im Early Access ist das Survival-Spiel endlich erschienen. Wir testen.

Report: 35 Jahre Commodore 64

In den Achtzigerjahren machte vieles Angst: AIDS, der Kalte Krieg, Kernkraftwerke, der Erfolg von Modern Talking und Frisuren, die aussahen wie ein in Drei-Wetter-Taft getunkter Collie. Zum Glück erschien dann der C64, und alles war gut.

Report: Politik in Spielen

»Es gibt so viele Simulatoren. Warum keinen Politiksimulator, der uns hilft, eine Regierung zu finden?« So witzelte Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet bei der Eröffnung des Deutschen Entwicklerpreises. Und er hat recht: Ob wireinen Staat regieren, den Wahlkampf managen, Diplomatie betreiben oder über die Steuerpolitik in einer Stadt entscheiden, für all das finden wir passende Politiksimulationen. Doch keine davon kommt dem realen Politikbetrieb auch nur im Ansatz nahe. Wie müsste ein gutes Spiel über Politik aussehen?

