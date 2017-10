Egal, wie riesig das Rollenspiel, vor den Speedrunnern ist kein Titel sicher. Selbst das gewaltige Divinity: Original Sin 2 musste sich dem Einfallsreichtum des Youtubers Onin beugen. Er brauste in läppischen 38 Minuten bis zum Ende.

Wie zum Geier soll das gehen? Mit cleveren Tricks natürlich - und nicht alle davon sind Bugs oder Exploits! Denn Original Sin 2 ist genau darauf ausgelegt, dass die Spieler seine Systeme auf kreative Weise ausnutzen. Als Untoter Fane spart Onin etwa enorm viel Zeit mit dessen Totstell-Fähigkeit. So kann er jeden Kampf auf Knopfdruck beenden und dann direkt per Wegpunkt weiterreisen.

Abseits der Wegpunkte hüpft er unsichtbar per Teleport durch die Level. Dabei nutzt er Abkürzungen, von denen wir nicht einmal wussten, dass sie existieren. Anscheinend liegt der Tavernenkeller in Akt 2 direkt neben dem ewigen Grabmal, sodass Onin einfach in die Gruft springen und sich mehrere Stunden der Hauptstory ersparen kann.

Ginge es auch komplett ohne Glitches? Selbst dann würde er es in unter eineinhalb Stunden schaffen, brüstet sich Onin in den Kommentaren unter seinem Video. Wir kaufen es ihm glatt ab. Noch mehr eindrucksvolle Speedruns stellen wir in unserer Sammlung der größten Videospiel-Rekorde vor.