Doctor Who - Ein neuer Doctor steht fest und so sieht sie aus

Das lange Rätselraten hat ein Ende: BBC hat einen neuen Doctor für die elfte Staffel des Serienhits Doctor Who gefunden: Erstmals wird eine Frau zum Timelord. Die britische Schauspielerin Jodie Whittaker steigt nächstes Jahr erstmals in die TARDIS.

Neuer Doctor, neuer Showrunner

Der künftige Showrunner und Autor der Serie, Chris Chibnall, hat zuletzt schon Neuerungen für die langjährige Science-Fiction-Serie angekündigt, auch dass man mit Traditionen brechen möchte. Und das ist ihm mit dieser Besetzung gelungen und dürfte für die vielen Fans eine Überraschung sein.

Neue Doctor-Darstellerin Jodie Whittaker ist für Chris Chibnall keine Unbekannte. Sie spielte bereits die Hauptrolle in seinem Krimi-Serienhit Broadchurch an der Seite von David Tennant, einem ehemaligen und beliebten Doctor-Darsteller.

Weihnachtsfolge stellt 13. Doctor vor

Als 13. Doctor übernimmt sie ab kommenden Jahr die Nachfolge von Peter Capaldi, der die Serie Doctor Who nach drei Jahren auf eigenem Wunsch verlässt. Seinen Abschied gibt er in der kommenden Weihnachtsfolge The Doctors, in der gleichzeitig auch seine Nachfolgerin in die Serie eingeführt wird. Ein genauer TV-Termin wird der Sender BBC noch bekannt geben.