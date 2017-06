EA Play im Livestream - Star Wars, FIFA und Need for Speed - Alle Termine und Infos zur E3 Pressekonferenz

Neben den üblichen (Sport)-Verdächtigen bei EA wie FIFA, Madden und NHL wird vor allem Star Wars: Battlefront 2 sowie das neue Need for Speed im Mittelpunkt der E3 Pressekonferenz am 10. Juni stehen.

von Manuel Fritsch,

09.06.2017 06:30 Uhr