Das EVO-Turnier gehört seit über 10 Jahren zu den wichtigsten Fighting-Game-Turnieren der Welt. E-Sport-Legenden wie der Daigo-Moment wurden dort geboren - und auch 2018 findet ein EVO-Turnier statt, diesmal in Las Vegas. Allerdings wird die Vorfreude auf den Wettkampf derzeit von einer vermeintlichen Anschlagsdrohung überschattet.

Offenbar wurde auf Twitch ein »Mass Shooting« während des Events in Las Vegas zwischen dem 3. und 5. August 2018 angekündigt. Laut PCGamer arbeitet die Wettkampfleitung, namentlich Tournament Director Joey Cuellar, bereits mit dem FBI und Twitch zusammen, um der Drohung nachzugehen.

We are aware of the threat that was made against Evo 2018, and have contacted the FBI and Twitch regarding this matter. We take this very seriously, and they will be punished to the full extent of the law.