Facebook - Neue Zeiteinheit Flicks erfunden

Bei moderner Technik ist es oft notwendig, verschiedene Bereiche innerhalb von Zeitabständen zu synchronisieren, die deutlich kleiner sind als eine Sekunde. Bei Simulationen oder auch Virtual Reality ist hier eine möglichst genaue Abstimmung notwendig, die jedoch bei der Verwendung der normalen Zeiteinheiten gar nicht so einfach ist. Facebook will dieses Problem durch eine neue Zeiteinheit namens Flicks lösen. Die Bezeichnung hat sich aus »Frame-Tick« entwickelt.

Ein Flick hat eine Dauer von 1/705.600.000 einer Sekunde in C++, während eine Nanosekunde 1/1.000.000.000 (ein Milliardstel) einer Sekunde lang ist. Auf den ersten Blick sieht die Dauer eines Flicks recht willkürlich aus, doch tatsächlich ist diese Zeitspanne sehr gut für viele Bildwiederholraten bei Filmen oder Virtual Reality geeignet.

Ein Frame bei einem Film mit 30 Bildern pro Sekunde dauert beispielsweise 23.520.000 Flicks, eine glatte runde Integerzahl. Das gleiche Frame ist aber auch 33.333.333,333.... Nanosekunden lang und mit dieser Zeiteinheit also immer etwas ungenauer bei Berechnungen. Das gilt auch für Inhalte mit 24 Bildern pro Sekunde bei Filmen oder bei 90 Bildern pro Sekunde für Virtual Reality.

Entwickelt wurde die neue Zeiteinheit von Christopher Horvath schon vor einiger Zeit, doch erst jetzt hat das Projekt den Open-Source-Prozess bei Facebook durchlaufen. Ob und wie Flicks nun von Entwicklern aufgenommen und auch verwendet werden, muss sich natürlich erst zeigen.

Die ersten Reaktionen in den Kommentaren bei Facebook sind aber positiv. Es gibt auch andere, seltsam wirkende Zeiteinheiten, die kaum jemand kennt und die einmal aus pragmatischen Gründen entworfen wurden, beispielsweise ein Shake mit der Dauer von 10 Nanosekunden für Nuklearphysik.

