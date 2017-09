FIFA 18 - Die Mannschaftswerte der 1. und 2. Bundesliga

Dem FC Bayern München kann auch in FIFA 18 kein Bundesligaverein das Wasser reichen, zumindest was die Mannschaftswerte angeht. Selbst die Ratings des amtierenden Pokalsiegers aus Dortmund oder des Vizemeisters RB Leipzig kommen in EAs neuer Fußball-Simulation nicht an die Spitzenwerte des Rekordmeisters heran.

Doch wie stark hat Electronic Arts die Bayern letztlich bewertet und wie hoch fallen die Werte der anderen Teams aus Deutschland aus? Wir haben die Ratings der 1. und 2. Bundesliga für euch zusammengestellt.

FIFA 18: Bundesliga Ratings

Die Werte beziehen sich auf die Standardvarianten der Mannschaften, bei aktivierter Tagesform können die Ratings anders aussehen. Hier findet ihr alle Angriffs- Mittelfeld- und Verteidigungswerte der 18 Teams aus der 1. Bundesliga:

Team Angriff Mittelfeld Verteidigung FC Augsburg 76 74 73 FC Bayern München 91 86 85 Hertha BSC Berlin 76 76 76 Werder Bremen 80 75 75 Borussia Dortmund 81 82 82 Eintracht Frankfurt 78 75 76 SC Freiburg 76 72 72 Hamburger SV 74 76 74 Hannover 96 77 73 74 TSG 1899 Hoffenheim 79 77 77 1. FC Köln 77 77 75 RB Leipzig 79 78 75 Bayer 04 Leverkusen 76 80 78 Borussia Mönchengladbach 80 78 77 1. FSV Mainz 05 76 75 74 FC Schalke 04 76 78 81 VfB Stuttgart 76 73 74 VfL Wolfsburg 82 79 75

FIFA 18: 2. Bundesliga Ratings

In der zweiten Liga sind die Ratings laut FIFA 18 wesentlich ausgeglichener, zu den stärksten Mannschaften gehören hier Bochum, Darmstadt, Ingolstadt, St. Pauli und Union Berlin. Hier findet ihr alle Angriffs- Mittelfeld- und Verteidigungswerte der 18 Teams aus der 2. Bundesliga: