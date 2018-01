Neue Firefox-Version - Laut Mozilla nochmal deutlich schneller

Mit dem Quantum-Update für Firefox hat Mozilla nach langem Abwärtstrend wieder einen großen Schritt hin zu mehr Marktanteilen im Webbrowser-Bereich getan. Jetzt wollen die Entwickler noch einen drauf setzen und kündigen für Version 58 einige Verbesserungen an, die den Browser erneut beschleunigen sollen.

Laut einem Bericht von Golem sowie einem offiziellen Blog-Beitrag der Software-Entwicklerin Lin Clark basiert der kommende Temposchub für den Firefox Quantum auf zwei Neuerungen: Zum einen bringt das Update eine Streaming-Kompilierung – der Browser erfasst den Code bereits, während dieser noch heruntergeladen wird. Zum anderen erhält der Firefox einen neuen, zweiteiligen Compiler, der Code zehn bis 15 mal schneller kompilieren soll als die bisherige Version.

Durch diese Neuerung kann der Firefox 30 bis 60 MByte WebAssembly Code pro Sekunde kompilieren und den Code dabei schneller verarbeiten, als er aus dem Netzwerk geladen wird. Dadurch soll sich die Web-Performance des Browsers in der Praxis signifikant beschleunigen.

In ihrem Blogbeitrag erklärt Lin Clark, man habe sich für die Anpassungen entschieden, um den aktuell bei der CPU liegenden Flaschenhals bei der Web-Performance (insbesondere beim Laden von JavaScript) zu umgehen oder zumindest zu entlasten.

Dabei macht Mozilla Gebrauch von WebAssembly, um die Dekodierung und die Kompilierung von Code auf mehrere CPU-Threads aufteilen zu können und den Kompilierungsprozess zu beschleunigen. Außerdem soll die Kompilierung von Code per Streaming-Kompilierung beschleunigt von statten gehen: Der Kompilierer beginnt seine Arbeit bereits, wenn das erste Paket eines Objekts heruntergeladen wurde, während die übrigen Pakete sich noch im Download befinden.

Neben der Compiler-Beschleunigung plant Mozilla für Firefox 58 das sogenannte Off-Main-Thread Painting, bei dem das Rastern von Bildern vom Haupt-Thread auf einen eigenen, separaten CPU-Thread ausgelagert wird. Auf diese Weise lassen sich die Bildwiederholungsraten im Firefox laut Mozillas eigenen Tests um 25 bis 30 Prozent steigern.

Für Version 58 soll laut Golem dazu das (optional) automatische Ausfüllen von Formularen für Kredikartendaten kommen. Außerdem aktiviert das Update WebVR unter macOS. Interessierte Nutzer können die neue Firefox-Version bereits über die Mozilla-Archiv-Server herunterladen, das Update für Version 57 und älter soll in Kürze ebenfalls zur Verfügung stehen.

