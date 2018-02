For Honor - Season 5 mit neuem Spielmodus "Test Your Metal" gestartet

Mit dem Beginn von Age of Wolves, der fünften Season in For Honor, hat Ubisoft am 15. Februar auch das Event »Apollyons Vermächtnis« gestartet. Es enthält einen zeitlich begrenzten Spielmodus und zahlreiche Belohnungen, wie auf der offiziellen Webseite zu For Honor kommuniziert wird.

Zwar ist die finstere Apollyon bereits besiegt, doch ihr Geist lebt in diesem Event weiter. Der Spielmodus »Teste dein Metall« schickt vier Spieler gegen die Endgegner der Kampagne von For Honor in einen Ausscheidungskampf. Nach jeder gewonnenen Runde werden die Gegner stärker und die Kämpfe schwieriger. Hier könnt ihr exklusive Ingame-Belohnungen freischalten.

Ubisoft verspricht, dass es vom 15. Februar bis zum 8. März jede Woche stärkere Feinde geben wird. Zudem gibt es neue Event-Befehle und zusätzliche Feste an jedem Wochenende.

Wer Items erhaschen möchte, ist bei »Apollyons Vermächtnis« ebenfalls richtig. Es gibt neue Gegenstände zu gewinnen, wie das Emote »Ich bin der Krieg«, zwei neue Farbschemata, die Prägung »Apollyons Macht«, Waffen im Apollyon-Design und die Schlachtenmontur »Age of the Wolves«. Jeder Spieler, der sich während des Event-Zeitraumes im Spiel anmeldet, erhält zudem einen Emblem-Umriss, namens »Apollyons Wappen«.

Zudem erscheint am 22. Februar ein Apollyon-Bundle für 25.000 Stahl, mit dem ihr einige der Items sofort freischaltet. Der Preis des Bundles kann letztlich variieren, falls ihr bereits einen oder mehrere der Gegenstände besitzt.

Ab dem 19. Februar werden PC-Spieler im Rahmen eines Updates übrigens dedizierte Server, Verbesserungen für fünf Helden und Optimierungen hinsichtlich des Spielfortschrittes und der Ranglistenspiele erhalten. Laut Ubisoft spielen aktuell 7,5 Millionen Spieler For Honor, davon monatlich etwa eine Million aktiv.