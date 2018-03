Fortnite - Britischer Pub spendiert Freibier für Fortnite-Gewinner

Hier bei uns in Bayern hat Freibier in etwa den Stellenwert eines 13. Monatsgehalts. Selbst Leute, die keinen Alkohol trinken, freuen sich darüber, weil sie mit ihren kostenfreien Krügen andere Menschen zum Strahlen bringen können. »Freibier für siegreiche Fortnite-Partien« ist also definitiv ein Konzept, das gerne im Kulturaustausch nach Deutschland gelangen darf.

Als Vorreiter für diese Aktion fungiert ein britischer Pub namens The Warehouse. Wer zufällig gerade durch England fährt, kann dem Laden einen Besuch abstatten: Die Kneipe liegt in der Huddersfield in der Grafschaft West Yorkshire.

Die Regeln der Fortnite-Aktion sind eindeutig: Im Warehouse gibt's einen Bildschirm mit angestecktem Controller. Dort läuft permanent Fortnite. Freiwillige schnappen sich das Gamepad und zocken ein Ründchen. Schafft man's tatsächlich auf Platz 1, gibt es Freibier im Wert von 30 Pfund (also etwa 33 Euro).

Bisher hat nur eine Person das Ziel erreicht. Liegt wohl auch daran, dass man sich in einer Kneipe nicht wirklich gut konzentrieren kann. Das Video des glorreichen Sieges wurde auf der offiziellen Facebook-Präsenz des Warehouse geteilt:

Wenn das nicht mal als Anreiz taugt, sich auf eine E-Sport-Karriere mit Schwerpunkt Fortnite einzulassen.

Quelle: Via Mein-MMO