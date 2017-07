Fortnite - Early-Access-Version bereits 500.000 Mal verkauft

Der Aufbau-Shooter-Mix Fortnite befindet sich erst seit dem 25. Juli 2017 (21. Juli für Vorbesteller) in der Early-Access-Phase und ist wohl trotzdem schon jetzt ein großer Erfolg.

Wie aus einem aktuellen Tweet von Darren Sugg, dem, zuständigen Creative Director, hervorgeht, kann Fortnite bereits mehr als 500.000 digitale Verkäufe vorweisen. Dabei ist jedoch nicht klar, wie viele Spieler davon die Standardversion für 40 Euro oder eine der anderen Varianten gekauft haben.

So gibt es von Fortnite auch Gründerpakete für 60, 90 oder 150 Euro mit diversen Ingame-Extras, wie Waffen- und Helden-Paketen, Lootboxen und XP-Boosts sowie Versionen zum Verschenken.

Unser Einsteiger-Guide: Wichtige Tipps zu Klassen, Crafting, Loot & mehr in Fortnite

Absolutely humbled by the response to this week's @FortniteGame launch. 500k+ digital pre-order sales and just getting started! Thank YOU.