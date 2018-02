John Wick ist eine Ein-Mann-Armee, die bereits in zwei Filmen die Welt des Verbrechens das Fürchten lehrte. Auch in Spielen avanciert Keanu Reeves' wortkarge Rolle immer häufiger zur Kultfigur. Zum Beispiel wurde er bereits in Payday 2 als Bankräuber spielbar und mit einem ziemlich coolen Trailer eingeführt. Aber auch in Fortnite feiert der Profikiller jetzt sein Debüt.

Um den Sensenmann-Skin freizuschalten, muss man allerdings einiges an Arbeit und Zeit investieren. John Wick krönt die Tier-Leiter des Battle Pass 3 und wird erst mit Tier 100 freigeschaltet.

Battle-Pass-Belohnung

Zur Einordnung: Der Battle Pass ist eine zusätzliche Belohnungsspirale, die man sich für die Premium-Währung V-Bucks dazukaufen kann. Wer während der laufenden Season 3 fleißig Daily Quests, Challenges und Events absolviert, erhöht den Rang des Battle Passes und schaltet neue Belohnungen frei. Alternativ kann man sich zusätzliche Stufen auch mit echtem Geld (über die Währung V-Bucks) erwerben.

Leider gibt's aktuell keinen anderen Weg, an John Wick zu gelangen. Mit ein bisschen Glück könnte der Skin in den Item-Shop von Fortnite Battle Royale wandern.

