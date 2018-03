Fortnite - Update 3.1.0 erscheint heute, Patch Notes

Heute ist es wieder einmal Zeit für ein Update zu Fortnite, genauer gesagt den Patch 3.1.0. Er bringt mehrere interessante Inhalte, wie beispielsweise die Möglichkeit mit Controller und Maus gleichzeitig spielen zu können. Das Feature wurde vor Kurzem von einem Spieler mit einer körperlichen Einschränkung auf Reddit gewünscht und hält nun prompt Einzug – vorbildlich!

Mit der neuen Stadt »Lucky Landing«, die am südlichen Rand der Insel zu finden ist, erhalten Spieler zudem einen neuen Schauplatz für ihre Gefechte. Als neue Waffe gibt es fortan das Jagdgewehr, welches zwar kein Zielfernrohr aufweist, jedoch trotzdem für mittlere und große Distanzen eingesetzt werden kann. Es droppt in ungewöhnlich und selten.

Übrigens wurden die Drop-Rates im Battle Royale optimiert. Ihr findet nun häufiger bessere Salven-Sturmgewehre, Revolver und taktische Schrotflinten. Das bedeutet, dass häufiger hochwertige Waffen eines Typs auftauchen.

Auf der anderen Seite gibt es nun in Snobby Shores, im Industriegebiet nördlich der Flush Factory und in Tilted Towers, weniger Spawnpunkte für Loot. Insgesamt verschwinden 25 Loot-Spawnpunkte und 11 Schatztruhen an diesen Orten.

Neu ist zudem die Impulsgranate, die nun auch ins PvE kommt. Die schick aussehende Drachenfeuer-Schrotflinte ist des Weiteren im wöchentlichen Shop zu erwerben. Dabei handelt es sich um eine schwere automatische Schrotflinte, die Flammenkegel verschießt. Die kompletten Patchnotes zu Fortnite 3.1.0 findet ihr auf der nächsten Seite.

Quelle: Epic Games