Wer fleißig Epics neuen Team-Shooter Fortnite spielt, kann sich bald über ein Update mit neuen Inhalten freuen: Für Ende August oder Anfang September hat der Entwickler einen Patch mit dem Titel "Survive the Storm" angekündigt.

Das Update verspricht einen neuen Survival-Modus, sowie neue Waffen und neue Belohnungen, die verschreckten Lamas (Piñata-artige Lootkisten) sollen aber dieselben bleiben.

The Survive The Storm update is coming in late Aug. / early Sept.



New mode. New weapons. New threats. Same scared llamas. pic.twitter.com/3RA9pg2qP7