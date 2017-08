Forza Motorsport 7 bricht Rekorde bei den Edelkarossen: Mit 18 Lamborghinis, 46 Ferraris und 29 Porsches übertrumpft der Titel jedes bisherige Videospiel. Und auch sonst hat das neue Forza einen eindrucksvollen Fuhrpark aus über 700 Karossen zu bieten.

Auf der offiziellen Website stellen die Entwickler noch eine Reihe weiterer Rekorde im Spiel vor. Das teuerste Vehikel ist etwa der Ferrari 250 GTO aus dem Jahr 1962. Bei seinem Erscheinen kostete er noch 18.000 Dollar, heute blättern Sammler satte 52 Millionen hin.

Die USA stellen die meisten Autos in Forza Motorsport 7, aber Deutschland landet mit 144 schon auf dem zweiten Platz. Das Spiel soll am 3. Oktober erscheinen. Käufer der Ultimate Edition dürfen bereits am 29. September aufs Gaspedal treten. Eine vollständige Liste aller Autos findet ihr auf der folgenden Seite.