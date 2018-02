GameStar und die Community von Game of Thrones sind sich einig: "Jenseits der Mauer" war der schlimmste Moment der Staffel 7. Das ergab eine Umfrage der Fan-Website Winteriscoming.net. Und nicht nur Platz 1 ging an diese Folge, auf dem zweiten steht nochmal einer ihrer besonders absurden Momente für sich - Gendrys wundersamer Spurt zurück zur Mauer.

In den Kommentaren zur Umfrage kritisierten die Fans vor allem die zahlreichen wundersamen Zufälle, glücklichen Fügungen und Rettungen in letzter Sekunde. Jons Handlungen wirkten auf sie nicht sinnig und oft erzwungen.

Auch uns konnte die Folge nicht überzeugen. In unserer Kritik zu "Jenseits der Mauer" erklären wir, warum die Handlung besser in einen Hollywood-Film als in die Welt von Game of Thrones gepasst hätte. Sie gehörte zu unseren größten Enttäuschungen in der sonst sehr starken siebten Staffel.

Ähnlich unbeliebt wie Folge 6 waren die Fehde zwischen Sansa und Arya und die schon seit ihrem ersten Auftritt verhassten Sandschlangen. Die kompletten Ergebnisse findet ihr bei Winteriscoming.