In eigener Sache - Wir haben ein neues Kommentarsystem

Wer in den vergangenen Tagen auf GameStar.de war, wird es vermutlich schon bemerkt haben: Seit Mittwoch haben wir ein neues Kommentarsystem. Nach der Umstellung auf das neue Design vor einigen Monaten gehörte eine Veränderung der Kommentare zu den häufigsten Wünschen von GameStar-Lesern.

Was macht eigentlich ein Community-Redakteur: Thomas Matthies erklärt seinen Job

Was haben wir also verändert? Zum einen haben wir gelernt, dass die Anzeige von Kommentaren ohne Paginierung zum Verlust der Übersichtlichkeit führt. Daher haben wir wieder Seiten eingeführt. Zum anderen soll die neue Baumstruktur das zusammenführen, was zusammen gehört: Ihr seht jetzt Antworten auf einen bestimmten Kommentar direkt darunter, dadurch lassen sich leichter einzelne Diskussionen im Auge behalten.

Eine Änderung, die im Forum bereits existiert: Wenn andere Leser auf euren Kommentar antworten, erhaltet ihr nun Benachrichtigungen in eurem Profil.

Und nicht zuletzt kehrt der grüne Daumen zurück: Wenn ihr einem Kommentar zustimmt oder ihn einfach nur unterhaltsam findet, könnt ihr das jetzt mit einem Daumen nach oben zeigen. Abwertungen haben wir jedoch bewusst weggelassen - sie haben das Kommentarsystem schon in der Vergangenheit eher negativ beeinflusst.

Seit dem Launch haben wir jede Menge Rückmeldungen erhalten und unsere Web-Entwickler arbeiten bereits an der Umsetzung erster Patches. Wenn ihr weitere Vorschläge habt, uns Feedback geben wollt oder einen Fehler findet, meldet euch in diesem Forenthread.