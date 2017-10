Gaming-Forum NeoGAF ist down - Belästigungsvorwürfe gegen Betreiber

NeoGAF ist ein in der Gaming-Community sehr beliebtes Forum und aufgrund von vielen Nutzern, die in der Spielebranche arbeiten, auch ein wichtiger Treffpunkt und Fundgrube für Informationen und Leaks. Eventuell gehört das Forum aber in dieser Form nun der Geschichte an, denn seit einigen Stunden ist NeoGAF nicht mehr erreichbar. Die Fehlermeldung spricht zwar von Wartungsarbeiten, doch der eigentliche Grund für die Nichterreichbarkeit scheinen Vorwürfe gegen den Betreiber zu sein.

Vorwürfe wegen sexueller Belästigung

Dieser soll seit Jahren immer wieder wegen sexueller Belästigung aufgefallen sein, sich gleichzeitig aber öffentlich für Opfer sexueller Übergriffe eingesetzt haben. Diskussionen über die Vorwürfe soll der Betreiber, der unter dem Alias Evilore postet, durch Sperren und Löschungen unterbunden haben, so dass die meisten NeoGAF-Nutzer wohl nicht informiert waren.

Auslöser der aktuellen Lage war ein Facebook-Post einer Frau, die erzählte, wie sie von einem Mann, den sie bis dahin für einen Freund hielt, sexuell belästigt und nach einer Zurückweisung fies behandelt worden sei. Da dieser Mann »halb-berühmt« sei, habe sie Angst gehabt, darüber zu berichten. In den Kommentaren wurde dann aber doch zumindest das Alias genannt: Evilore.

Schnell das wichtigste Thema bei NeoGAF

Nachdem sich das bei NeoGAF herumgesprochen hatte, kamen dort auch ältere Geschichten wieder auf, die zum Teil mehrere Jahre zurückliegen sollen. Nach einiger Zeit war NeoGAF fast überall nur noch mit diesem Thema beschäftigt, wie Polygon meldet. Auch Moderatoren haben NeoGAF wohl verlassen.

Eine anscheinend angekündigte Stellungnahme seitens NeoGAF ist bisher nicht veröffentlicht worden und das Forum selbst ist wie berichtet seit Stunden offline. Einige Nutzer haben nun selbst einen Ersatz gegründet, der in der Kürze der Zeit schon rund 1.200 Mitglieder hat: www.geonaf.com.