Es ist soweit: Das Update 64.0.3282.119 für Googles Browser Chrome steht ab sofort zum Download bereit. Die neue Version soll diverse Sicherheitslücken und kleinere Bugs beheben. Außerdem bietet das Update eine Option zum Abspielen von HDR-Videos sowie eine Reihe weiterer hilfreicher Features.

Verbesserung des Schutzes gegen bösartige Auto-Redirects

Wie Neowin unter Bezugnahme auf den offiziellen Google-Blog berichtet, setzt Google mit dem Update auf zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen gegen Spectre. In der Übersicht mit den Änderungen werden sie allerdings nur allgemein mit den Worten »This release contains additional mitigations against speculative side-channel attack techniques« zusammengefasst.

Außerdem enthält das Update einige hilfreiche Features im Umgang mit Webinhalten. Dazu gehört unter anderem ein verbesserter Pop-Up-Blocker, der Webseiten daran hindern soll, separate Tabs oder Fenster mit Werbung zu öffnen.

Außerdem nimmt sich Google mit Chrome-Version 64 einem besonderen Ärgernis vieler Nutzer an: Der Autoplay-Funktion von Videos. Diese wird nämlich künftig automatisch deaktiviert – es sei denn, die Webseite oder das Video sind vom Nutzer stumm geschaltet oder komplett tonlos. Webseiten lassen sich übrigens künftig in den Einstellungen stumm schalten.

Ergänzend dazu stattet Google den Chrome-Browser in Version 64 mit folgenden weiteren Features aus:

Support für HDR-Videos unter Windows 10 (HDR-Modus), kompatible Hardware vorausgesetzt

Split-View-Feature für Tablets

Ungewollte Auto-Redirects über iframes werden blockiert

Diverse Fixes für die Sicherheitslücken Meltdown und Spectre durch Absicherung der Java-Script-Engine

Eine vollständige Liste der Neuerungen findet sich im offiziellen Google-Chrome-Log.