Aliens haben die Welt überrannt und die überlebenden Menschen müssen den Mut finden, gegen ihr Joch anzukämpfen - was nach XCOM 2 klingt, ist auch die Prämisse von Neill Blomkamps neuem Kurzfilm Rakka mit Alien-Star Sigourney Weaver. Der zwanzigminütige Sci-Fi-Streifen ist ab sofort über Steam und Youtube kostenlos anzusehen.

Blomkampf verfolgt mit seinem neuen Unternehmen Oats Studios ein ungewöhnliches Geschäftsmodell: Der eigentliche Film kostet nichts, aber wir können auf Steam Bonusinhalte kaufen. Das Asset-Paket zu Rakka enthält für fünf Euro Konzeptzeichnungen, Drehbücher, 3D-Modelle aus dem Film und eine Download-Version des Films mit 5.1-Sound.

Mit den Einnahmen will Oats Studios weitere Kurzfilme und potenziell sogar einen Streifen in Kinolänge in der gleichen Welt finanzieren. Im Lauf der Zeit sollen auch noch weitere Zusatzinhalte dazukommen.