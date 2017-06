GTA Online - Bunker, Luftabwehr und mehr im neuen Gunrunning-Update

GTA Online: Gunrunning heißt der neueste Multiplayer-DLC für Grand Theft Auto 5 und liefert wie immer kostenlose Inhalte. Welche Features genau im Waffenhändler-Update stecken, erklärt Rockstar auf der offiziellen Webseite. Dazu gibt es neue Bilder, die wir unterhalb der Meldung in der Fotogalerie eingebettet haben.

Ankerpunkt von Gunrunning ist der geheime Untergrundbunker, von dem die Operation geleitet wird. Hier kümmert sich Personal um den Bau und die Beschaffung von Waffen, die der Spieler in der Welt von GTA 5 an Käufer liefert. Außerdem arbeiten Forscher im Bunker an neuen Upgrades für Waffen, Vehikel und das »Mobile Operations Center«.

Neue Fahrzeugklassen

Hinter der MOC abgekürzten mobilen Kommandozentrale versteckt sich ein ausbaubarer Truck, schließlich sitzt man als Waffenhändler nicht nur den ganzen Tag im Bunker. Das Mobile Operations Center ist groß genug, um auch als Werkstatt für die neuen bewaffneten Vehikel zu dienen und lässt sich um Geschütze erweitern, die von Squadmitgliedern bemannt werden.

Stichwort bewaffnete Vehikel: Die neue Fahrzeugklasse umfasst Amphibienfahrzeuge oder eine auf einen Anhänger montierte Luftabwehreinheit. Die waffenstarken Vehikel können ebenfalls mit Upgrades ausgebaut werden.

Mehr zu Gunrunning verspricht Rockstar in Kürze. Ein genaues Release-Datum gibt es noch nicht.

GTA Online - Screenshots aus dem »Gunrunning«-DLC ansehen