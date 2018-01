Ein neuer Sportwagen in GTA Online, der Lampadati Viseris, lässt auf den Straßen von Los Santos offenbar jedes Supercar hinter sich. Zumindest, wenn es nur geradeaus geht. Ein Youtuber hat die Geschwindigkeit des V8-Boliden mit denen anderer Spitzen-Rennwagen verglichen und festgestellt, dass der Viseris auf Höchstgeschwindigkeit nicht einzuholen ist. Für eine derart potente Schleuder ist der neue Wagen sogar vergleichsweise günstig zu haben.

Schnell, günstig und verbuggt?

So kostet der Lampadati Viseris beim Ingame-Autohändler Legendary Motorsport nur 875.000 GTA-Dollar, was in etwa 10 Euro Echtgeld entspricht. Damit liegt der Sportwagen deutlich unterhalb der 1.100.000 Million für den bisherigen Top-Speeder Pfister 811.

Allerdings vermutet der Youtuber Broughy1322, dass ein Bug mit der Radaufhängung der Grund für die außergewöhnliche Höchstgeschwindigkeit von 146,5 mph (235,7 km/h) sein könnte. Dies war in der Vergangenheit beim Supersportwagen Annis RE-7B bereits einmal der Fall - Rockstar hatte den Bug dann später gepatcht.

Nun wird die Zeit zeigen, ob die Entwickler den Lampadati Viseris absichtlich zum König der Straße in GTA Online gemacht haben oder der Fehler in Kürze behoben wird. Eines bleibt sicher: Freunde klassischer amerikanischer Muscle-Cars werden wegen der bulligen Erscheinung trotzdem ihre Freude an dem Vehikel haben.