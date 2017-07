600 Gunrunner-Lieferungen. Lassen Sie sich diese Zahl auf der Zunge zergehen. Denn so viele Drop-Offs müssen Sie leisten, um die geheime Chiliad-Mission in GTA Online freizuschalten. Dieser ominöse Auftrag ist im Gespräch, seit Modder nach dem jüngsten Grunrunning-Update tief im Code von GTA 5 auf den Alien-Auftrag gestoßen sind (beziehungsweise im ersten Schritt auf Aliens, Eier und Ufos). Durch fleißiges Herumwühlen im Code konnte das Team den ominösen Job aktivieren und spielen - jetzt haben dieselben Leute auch herausgefunden, wie man die Chiliad-Mission komplett ohne Cheats, Mods und Code-Tricksereien aktiviert.

Der Alien Egg Supply Run erfordert im ersten Schritt (wie erwähnt) 600 erfolgreiche Gunrunner-Lieferungen. Im Testlauf absolvierte das Modding-Team zur Sicherheit 601 Lieferungen. Im Anschluss muss man einen neuen Supply Run zwischen 21 Uhr und 23 Uhr starten. Dann sollte sich die geheime Mission aktivieren.

Der Name Chiliad-Mission stammt dabei aus der Community und spielt sowohl auf den Namen des Modding-Teams (Chiliad Mystery Gurus), als auch auf das damit zusammenhängende Mount-Chiliad-Geheimnis an, das seit gefühlten Ewigkeiten durch die GTA-Community geistert - und eigentlich bereits im vergangenen Jahr gelöst wurde. Harnäckige Fans hielten aber an den losen Enden dieses Mysteriums fest und wühlten weiter.

Diesem Enthusiasmus wird der Alien Egg Supply Run nicht wirklich gerecht, zumal nicht nur die Vorbereitung sondern auch die eigentliche Mission reichlich uninspiriert ist.

Wer keine Lust auf 600 Supply Runs hat, kann sich unten die komplette Mission im YouTube-Mitschnitt anschauen. Dort entpuppt sich das Ganze als recht dröge Eierjagd, bei der man Aliens bekämpft. Am spektakulärsten fällt hier noch das gestrandete Alien-Raumschiff auf. Aber hey, als nettes Easter Egg geht es allemal durch.

Mehr dazu? Hier alle Infos zur ursprünglichen Chiliad-Alien-Entdeckung