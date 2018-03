Der Warcraft-Tierkreis dreht sich weiter: Mit dem Start des Jahr des Raben erhält Hearthstone eine neue Erweiterung: Der Hexenwald. Die Ankündigung findet sich auf der offiziellen Webseite von Blizzard, einen Trailer gibt es oberhalb.

Der Hexenwald liefert 135 neue Karten im Gruselthema, natürlich werden neue Mechaniken eingeführt:

Eifer: Funktioniert fast wie Ansturm, Karten mit Eifer können nach dem Ausspielen sofort andere Karten angreifen, nicht aber den gegnerischen Helden.

Funktioniert fast wie Ansturm, Karten mit Eifer können nach dem Ausspielen sofort andere Karten angreifen, nicht aber den gegnerischen Helden. Echo: Karten mit Echo können im gleichen Zug ohne Limit mehrfach ausgespielt werden, solange natürlich Mana vorhanden ist.

Karten mit Echo können im gleichen Zug ohne Limit mehrfach ausgespielt werden, solange natürlich Mana vorhanden ist. Spielbeginn: Erfüllt das Deck eine bestimmte Voraussetzung einer neuen legendären Karte, wird ein Bonus aktiviert. Beispielsweise wird die Heldenfähigkeit für das Match über stärker, wenn der Spieler die Karte »Baku die Mondschlingerin« verwendet und nur Karten mit ungeraden Manakosten im Deck hat.

Gerade die letztere neue Mechanik dürfte Deck-Bastlern sehr viel Tüftelarbeit abverlangen. Die bisher vorgestellten Karten gibt es in der Bildergalerie unterhalb.

Hearthstone: Der Hexenwald - Karten der Erweiterung ansehen

Neuer Singleplayer-Modus

Wie bei Kobolde und Katakomben wird ein Singleplayer-Modus mit »Monsterjagd« geliefert, der auch sehr ähnlich funktioniert.

Der Spieler wählt einen Helden und muss mit dessen Karten gegen acht immer schwieriger werdende Gegner antreten, am Ende wartet ein großer Bosskampf. Zwischen den Kämpfen warten Belohnungen in Form neuer Karten (erneut in 3er-Sets) und besonderer Spezialboni, die den Helden und Karten verstärken.

Der Hexenwald ist ab sofort im Vorverkauf verfügbar, für 70 Kartenpakete und einen passenden Kartenrücken möchte Blizzard 49,99 Euro haben. Der Release ist für Mitte April angesetzt (ein genaues Datum steht noch nicht fest), Ende März werden die nächsten Karten enthüllt.