Intel Pentium G4560 - Künstliche Verknappung durch Intel?

Zwei Rechenkerne, Hyperthreading und ein Takt von 3,5 GHz ohne Turbo - das klingt für Hardcore-Gamer erst einmal wenig spannend. Als Einstiegs-CPU bietet der Pentium G4560 allerdings erstaunlich viel Leistung und macht sogar den Core i3 dank ähnlicher technischer Daten mehr oder weniger überflüssig. Kleine Büro-PCs oder sogar einfache Gamer-PCs lassen sich mit diesem Prozessor günstig erstellen und bei Bedarf mit den deutlich flotteren aber auch teureren i5- oder i7-CPUs aufrüsten.

Allerdings ist der Kaby-Lake-Einstieg im Moment gar nicht so einfach zu realisieren, da der Prozessor so gut wie nicht verfügbar ist. Einzig einige Komplett-PCs für den Büro-Einsatz lassen sich zeitnah ordern.

Laut Hardware.fr sollen diese Versorgungsengpässe noch den Sommer über andauern, potentielle Käufer des Pentium müssen also Geduld mitbringen. Oder gleich zum gut 40% teureren Core i3 greifen - was unter Umständen, wenngleich es natürlich nicht nachgewiesen werden kann, auch Intels Bestreben ist. Zu viele günstige Pentium-Prozessoren dürften sich nicht allzu positiv auf die Verkaufszahlen des teureren i3 auswirken. Angesichts stark vergleichbarer technischer Daten sollte Intels Gewinn beim i3 jedoch deutlich höher ausfallen als beim Schnäppchen-Prozessor G4560. Dass ein vergleichsweise simpel aufgebauter Prozessor wie der Pentium G4560 sich über Monate hinweg nicht in ausreichenden Stückzahlen produzieren lässt klingt zumindest noch weniger realistisch wie auch Hardware.fr vermutet.

Quelle: Hardware.fr