iPhone X - App »verwandelt« Android-Geräte in das Apple-Smartphone

Apple hatte die vielseitigen Einsatzzwecke von iPhone und iPad gerne mit dem eingängigen Spruch »There's an app for that!« beworben. Nun hat Apple vor einigen Tagen neben dem iPhone 8 und iPhone 8 Plus auch das neue iPhone X vorgestellt, das mit einem fast randlosen OLED-Display ausgestattet ist und ein sehr ungewöhnliches Design-Element aufweist - für das es nun ebenfalls eine App gibt.

iPhone X mit Display-Aussparung

Das neue Apple-Smartphone besitzt statt einem dünnen oberen Rand mit Sensoren und der Frontkamera eine Aussparung, neben der der Bildschirm links und rechts noch weitergeht. Ob dieses Design gut aussieht oder nicht gehört zu den Punkten rund um das iPhone X, bei denen sich auch Apple-Fans nicht einig sind.

Trotzdem ist diese markante Aussparung natürlich ein Element, mit dem sich das iPhone X von allen anderen aktuellen Smartphone unterscheiden lässt. Zumindest war das bis vor einigen Stunden so, denn nun hat ein Android-Entwickler »aus Langeweile« eine App geschrieben, die so eine Einsparung einfach auf dem Bildschirm von Android-Smartphones einblendet.

Der Smartphone-Upgrader 2017

Er habe etwas »Dummes und nicht wirklich Nützliches« erschaffen wollen und so gibt es nun die App mit dem sarkastischen Titel »Smartphone Upgrader 2017«. Die App macht anscheinend tatsächlich nichts anderes, als am oberen Rand eine schwarze Fläche in der Mitte des Displays einzublenden. Allerdings gibt es noch eine »Überraschungsfunktion« für Android-Fans, die sich einstellen lässt.

Der Entwickler Damian Piwowarski hatte seine App zunächst bei Reddit angekündigt und erhält dort viel Lob für seine »dumme, witzige Idee«. Es gibt aber sogar schon Verbesserungsvorschläge, beispielsweise für simulierte Kameras in der schwarzen Einsparung oder die Möglichkeit, Animationen und Sound ausschalten zu können. Der werbefinanzierte, ansonsten aber kostenlose »Smartphone Upgrader 2017« ist bei Google Play erhältlich.