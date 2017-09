Jubiläums-GameStar ab 20.9. im Handel - Elex - Das neue alte Gothic?

Titelstory: Elex

In unserem weltexklusiven Test stellen wir die Stärken und Schwächen des riesigen Rollenspiels heraus. Die Kurzfassung: Elex ist das Beste, was Piranha Bytes seit Gothic 2 entwickelt hat, allerdings muss man gleich zu Anfang eine ordentliche Hürde nehmen.

20 Jahre GameStar - Wir feiern Jubiläum

Für unser Jubiläum haben wir das Heft ordentlich aufgeblasen. In unserer 196 Seiten starken Jubiläumsausgabe dreht sich auf 64 Seiten alles um 20 Jahre GameStar. Wir lassen uns von bekannten Entwicklern gratulieren, wir schwelgen in Nostalgie, wir legen unsere größten Fehler auf den Tisch, halten aber auch mit unseren größten Erfolgen nicht hinterm Berg. Und eine riesige Jubiläumsverlosung gibt's natürlich auch.

Jubiläums-Vollversionen

Zum Jubiläum gibt's mit Assassin's Creed: Revelations, Metro 2033 (das sich per Rabattaktion in ein gerade mal 3 Euro teures Metro 2033 Redux verwandeln lässt) und der Anniversary Edition von SpellForce 2 die volle Packung Vollversionen. Doch damit nicht genug, zwei exklusive Mega-Demos haben wir auch noch in petto. Und zwar zu SpellForce 3 und Sudden Strike 4. Viel Spaß beim Spielen!

Jubiläums-Poster

20 Jahre GameStar - ein schöner Anlass, unser Spielegeschichte-Poster von 2006 endlich mal zu aktualisieren. Echte Fans hängen sich das neue neben das alte. Und wer mit Spielegeschichte nix am Hut hat, der wählt das stimmungsvolle Metro-Exodus-Motiv auf der anderen Seite.

Noch mehr Highlights im neuen Heft

Pathfinder: Kingmaker

Das jüngst erfolgreich auf Kickstarter finanzierte Rollenspiel hat ein ganz großes Ass im Ärmel: Chris Avellone (Planescape: Torment, Pillars of Eternity uvm.) als Autor. In unserer Preview erklärt Avellone, wie er die Geschichte von Pathfinder: Kingmaker zu einer besonderen machen will.

Hellblade: Senua's Sacrifice

Wir testen das ungewöhnliche Actionspiel Hellblade: Senua's Sacrifice nicht nur, wir reden auch in einem großen Report mit den Entwicklern über ihre Pläne, AAA-Spiele ohne geldstarken Publisher im Rücken zu stemmen.

GTA Online

Nach zig Jahren kommt GameStar mit einem Test von GTA Online um die Ecke? Ja, das machen wir. Das ist allerdings nur logisch, ist der ehemalige Wurmfortsatz von GTA 5 doch längst ein eigenständiges Spiel und der Test längst überfällig.

