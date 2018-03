Einiges hatten die Entwickler von Kingdom Come: Deliverance für ihre Kickstarter-Stretchgoals versprochen: Eine Questkette mit einer spielbaren weiblichen Figur ab 600.000 Dollar, einen Turniermodus ab 900.000 und für die volle Million einen Hundebegleiter.

All diese Ziele hat das Spiel erreicht - aber keins davon schaffte es ins fertige Spiel. Chefentwickler Daniel Vávra hat jetzt allerdings klargestellt, dass das Team weiter an den Stretchgoals arbeitet. Er reagierte damit auf eine Meldung von Polygon, die kritisierte, dass Warhorse bislang keine Garantie für die Kickstarter-Ziele gegeben habe.

I dont know what to even say about this. Dear @Polygon, @CharlieHall We said a year ago, that dog companion and female characters quests are gonna be delivered as free DLC for backers as well as other stuff. And that is still true. https://t.co/yRcM5cCzcd 1/3