Die Handelsplattform Kinguin erweitert ihr Angebot und wird künftig nicht mehr nur Marktplatz für Spiele und Spielinhalte sein, sondern auch für bestimmte Service im Gaming-Umfeld. Sobald die Funktion am 30. März 2018 auf Kinguin.io implementiert ist, soll es Usern möglich sein, auch Coaching, Koop-Hilfe, Support für Streaming und PC-Technik sowie andere Dienstleistungen anzubieten.

Die Plattform Kinguin.io soll komplett dezentralisiert sein, was zu schnelleren Transaktionen, höherer Sicherheit und besseren Handelsvoraussetzungen führen soll. Kinguin nutzt dabei das Blockchain-Netzwerk von Ethereum, baut auf Smart Contracts und dezentralisierte Apps. Das Unternehmen beschreibt die Funktionsweise für den User folgendermaßen:

"Über das Netzwerk von Ethereum wird eine dezentrale App für die Unterstützung und Speicherung der Informationen in seiner Blockchain eingerichtet. Alle in diesem Blockchain-Netzwerk erstellten Änderungen sind in einem Shared Ledger mit starker Kryptographie gesichert und müssen mehrheitlich gebilligt werden. Dies verhindert Betrug bzw. Datenmutabilität, sorgt für Transparenz im Handel und gibt dem Projekt einen Wettbewerbsvorteil auf dem Markt, was wiederum den Millionen von bestehenden Kinguin-Nutzern zugute kommen und den Kundenstamm von Kinguin erweitern wird."