Make War Not Love - Dawn of War 3 und weitere RTS-Titel stark reduziert

Gerade läuft das fünfte alljährliche »Make War Not Love«-Event, welches Segas erfolgreichste Strategiespiele ins Rampenlicht stellt und für Teilnehmer ein paar Freebies bereit hält. Seit heute Vormittag 10 Uhr läuft die Aktion und endet am Montag, den 19. Februar, um die gleiche Zeit.

Gespielt werden auf Steam die Spiele Endless Space 2, Total War: Warhammer 2 und sein Vorgänger Total War: Warhammer sowie Dawn of War 3 und Company of Heroes 2.

Jeden Tag veröffentlicht Sega auf der Webseite zu Make War Not Love ein »Daily Hour Target«. Wenn es die Spieler schaffen, dieses zu erreichen, regnet es Gratisinhalte, wie kostenlose Spiele, DLC oder Rabattgutscheine.

Total War Saga: Thrones of Britannia - Screenshots ansehen

Zwei Spiele als Willkommensgeschenk

Um teilzunehmen, müsst ihr euch auf der Webseite zu Make War not Love anmelden und mindestens 18 Jahre sein. Die Anmeldung erfolgt über eine Steam-ID und E-Mail-Adresse. Auch eine Anmeldung für den Sega-Newsletter ist nötig. Als kleines Dankeschön gibt es nach der Anmeldung die beiden »Sega Mega Drive«-Spiele The Revenge of Shinobi und Streets of Rage 2 geschenkt.

Im Zuge des Events werden die teilnehmenden Spiele stark reduziert. Total War: Warhammer 2 kostet so 10 Prozent weniger, Total War: Warhammer ist 66 Prozent reduzert, Endless Space erhält einen Rabatt von 50 Prozent, Company of Heroes 2 ist für 75 Prozent weniger zu haben und Dawn of War erhält einen Preisnachlass von 66 Prozent.Einige weitere Sega-Titel sind ebenfalls reduziert.