Mann beißt iPhone-Akku - Explosion im Elektronikladen

Manchmal gibt es Geschichten aus dem Bereich Hardware, die man eigentlich gar nicht glauben möchte und die sehr gut für den 1. April geeignet wären. Trotzdem berichtet AppleInsider über einen sehr kuriosen und echten Vorfall, der sich erst vor einigen Tagen in China zugetragen hat und der auch auf Video aufgezeichnet wurde. In einem Elektronikladen ist dort an einem Tresen ein Mann zu sehen, andere Kunden und Angestellte befinden sich in seiner Nähe.

Explosion ohne Verletzte

Der Mann wollte einen Ersatz-Akku für ein iPhone kaufen und scheint das erhaltene Produkt einer sehr genauen Prüfung zu unterziehen. Zunächst hält er den Akku sehr nah vor sein Gesicht, um ihn dann tatsächlich in den Mund zu schieben und darauf zu beißen. Kurz nachdem der Mann den Akku wieder aus dem Mund entfernt, platzt der Akku bei einer kleinen Explosion mit kurzer Licht- und Rauchentwicklung.

Dabei fliegt der Akku aus der Hand des Kunden hinter den Tresen des Geschäfts. Der Mann scheint dabei noch sehr großes Glück gehabt zu haben, denn anscheinend wurden weder er noch andere Kunden durch die Explosion verletzt, was sicher anders gewesen wäre, wäre der Akku nur ein paar Augenblicke vorher noch im Mund explodiert.

Goldmünzen-Test für Akku

Der Grund für den Biss in den Akku war laut AppleInsider vermutlich, dass chinesische Elektronikläden oft Fälschungen statt Originalprodukten verkaufen und der Kunde seltsamerweise ähnlich wie bei einer Goldmünze durch einen Biss die Echtheit des Akkus feststellen wollte.

Der Vorfall fand schon am 19. Januar 2018 statt und wurde durch Kameras im Geschäft aufgezeichnet. Das Video wurde am 20. Januar auf ein chinesisches Videoportal hochgeladen und dort schon knapp 5 Millionen Mal aufgerufen.