Metro: Exodus - Entwickler wollen Metro und Stalker zusammenführen

In einem Videointerview mit dem Magazin GameSpot verraten die Macher des während der E3 neu vorgestellten Spiels Metro: Exodus, dass das Kernteam der Entwickler bei der beliebten Stalker-Serie mitgearbeitet hat. Deswegen werden auch viele Elemente dieser Serie im neuen Metro-Spiel Einzug halten.

Andriy Prokhorov, der Creative Director des Spiels, sagte im interview:

"Unsere Belegschaft hat Erfahrung mit S.T.A.L.K.E.R., es ist im Grunde das gleiche Kernteam.



Original-Zitat: The core team has experience with S.T.A.L.K.E.R., we have the same core team. "