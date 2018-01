Vielleicht geht es euch ja wie mir und ihr hattet bislang überhaupt keinen Kontakt zur Monster-Hunter-Reihe, seid aber trotzdem (oder gerade deshalb) extrem neugierig auf Monster Hunter World, mit dem die Serie im Herbst 2018 endlich auf den PC kommt.

Oder ihr seid schon Fan, wartet aber auf die PC-Version, weil ihr mit euren Freunden im Koop zocken wollt oder keine aktuelle Konsole besitzt.

So oder so könnt ihr euch jetzt einen guten Eindruck davon machen, was euch in der Monsterhatz erwartet. Unsere Kollegen von GamePro.de haben die Konsolenversion von Monster Hunter World, die heute am 26. Januar erscheint, bereits getestet und sind - soviel sei verraten - sehr begeistert.

Natürlich wissen auch die Entwickler bei Capcom, dass mit dem erstmaligen PC-Release viele neue Spieler auf die Reihe aufmerksam werden. Deshalb ist Monster Hunter World deutlich einsteigerfreundlicher als seine Vorgänger und nimmt sich Zeit, die komplexe Spielmechanik zu erklären. Hier findet ihr einen Überblick über sämtliche Gameplay-Neuerungen.

Zu leicht wird das Spiel trotzdem nicht. Crafting, Waffentypen, Monsterresistenzen - wer die Köpfe der dicksten Viecher an seine Trophäenwand hängen will, muss all diese Dinge beachten. Um jedem angehenden Monsterjäger unter die Arme zu greifen, haben die Kollegen gleich einen ganzen Haufen Guides zu sämtlichen Aspekten des Spiels verfasst. Alle Tipps und Lösungen findet ihr in der großen Guide-Übersicht.

